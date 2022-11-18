شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي يتفقد تطوير الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، على "فيس بوك" فيديو لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن جولة الرئيس شملت تفقده أعمال تطوير محور جمال عبد الناصر، والذي يعد من أهم الشرايين الحيوية بمدينة القاهرة الجديدة وشرق القاهرة امتدادا إلى العاصمة الإدارية الجديدة، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم العديد من المواطنين، حيث ينقل الحركة بين مدخل الطريق الدائري وصولاً إلى مدخل العاصمة الإدارية الجديدة من محور محمد بن زايد، بما يمثل بديلاً لمحوري التسعين الشمالى والجنوبى، كما أنه يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية والمهمة مثل محور طلعت حرب ومحور محمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور.

وأضاف المتحدث الرسمي أن طول محور جمال عبد الناصر يبلغ حوالي 11 كم وبعرض حوالي 45 متراً، وبإجمالي 6 حارات بكل اتجاه بعد التطوير، والذي سيتضمن أيضاً حل مشاكل التقاطعات المباشرة ليتم تحرير المحور واستبدالها بعدد 5 كباري.

واطمأن الرئيس من العاملين على سير العمل وكذا الاستماع لآرائهم، موجهاً بضرورة مراعاة تطبيق المواصفات القياسية في تطوير محور جمال عبد الناصر، بما يشمل أعمال التخطيط المروري واللافتات الإرشادية للمناطق السكنية والخدمية، أخذاً في الاعتبار أهمية هذا الأمر لضمان السيولة المرورية بالمحور وكذا المحاور المتقاطعة معه، وذلك بهدف التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس.