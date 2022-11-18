الرئيس السيسى يتفقد مشروعات الطرق والمحاور ويوجه بتطبيق المواصفات القياسية.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي بعد ظهر اليوم الجمعة الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى.







تفقد الرئيس السيسى الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى

شملت الجولة محور جمال عبد الناصر أحد أهم شرايين شرق القاهرة امتدادا للعاصمة الإدارية

اطمأن الرئيس السيسى من العاملين على سير العمل واستمع إليهم فى حوار مفتوح

وجه الرئيس بتطبيق المواصفات القياسية بما يشمل التخطيط المرورى واللافتات الإرشادية

هدف محور جمال عبد الناصر التيسير على المواطنين وتسهيل حركة المركبات بشكل سلس

ينقل المحور الحركة بين مدخل الدائرى والعاصمة الإدارية من محور محمد بن زايد ليمثل بديلا لمحورى التسعين الشمالى والجنوبى

يتقاطع مع عدد آخر من المحاور الرئيسية المهمة مثل: طلعت حرب ومحمد نجيب ومحور الجزيرة ومحور العبور

يبلغ طول المحور 11 كيلو مترا بعرض 45 مترا و6 حارات فى كل اتجاه بعد التطوير

يتضمن التطوير حل مشاكل التقاطعات المباشرة واستبدالها بـ5 كبارى ليتم تحرير مسار المحور