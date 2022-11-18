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شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يعلن تمديد cop 27 يوما ويوجه رسائل مهمة للعالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، خلال ترأسه إحدى جلسات قمة المناخ، سعيه للوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، قائلا: "نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق".
ـ لن أتنازل عن الوصول للتعهدات المرجوة من قمة المناخ وهناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل.
ـ نسعى للوصول إلى نتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم واسع بالأجندة المناخية.
ـ نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا العالقة فى مؤتمر المناخ ونحتاج للتوافق.
ـ نسعى لإيجاد عامل مشترك بين كل الأطراف لتحقيق أهدافنا.
ـ نستهدف تشديد الحلول الفعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.
ـ لدينا ثقة فى النتائج التى سنقدمها والساعات المقبلة ستحمل كثيرا من المناقشات الثنائية والموسعة.