شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى يعلن تمديد cop 27 يوما ويوجه رسائل مهمة للعالم.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، خلال ترأسه إحدى جلسات قمة المناخ، سعيه للوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، قائلا: "نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق".

ـ لن أتنازل عن الوصول للتعهدات المرجوة من قمة المناخ وهناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل.

ـ نسعى للوصول إلى نتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم واسع بالأجندة المناخية.

ـ نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا العالقة فى مؤتمر المناخ ونحتاج للتوافق.

ـ نسعى لإيجاد عامل مشترك بين كل الأطراف لتحقيق أهدافنا.

ـ نستهدف تشديد الحلول الفعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

ـ لدينا ثقة فى النتائج التى سنقدمها والساعات المقبلة ستحمل كثيرا من المناقشات الثنائية والموسعة.