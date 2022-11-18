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سامح شكرى يعلن تمديد cop 27 يوما ويوجه رسائل مهمة للعالم.. إنفوجراف

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القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، خلال ترأسه إحدى جلسات قمة المناخ، سعيه للوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، قائلا: "نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق".

 

 

ـ لن أتنازل عن الوصول للتعهدات المرجوة من قمة المناخ وهناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل.

 

ـ نسعى للوصول إلى نتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم واسع بالأجندة المناخية.

 

ـ نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا العالقة فى مؤتمر المناخ ونحتاج للتوافق.

 

ـ نسعى لإيجاد عامل مشترك بين كل الأطراف لتحقيق أهدافنا.

 

ـ نستهدف تشديد الحلول الفعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

 

ـ لدينا ثقة فى النتائج التى سنقدمها والساعات المقبلة ستحمل كثيرا من المناقشات الثنائية والموسعة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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