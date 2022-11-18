وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ تشارك فى جلسة "حلول مناخية عالية التأثير للمدن في الاقتصادات الناشئة

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القاهرة - سامية سيد - ـ وزيرة البيئة: المخلفات والحلول القائمة على الطبيعة موضوعات تُطرح لأول مرة في مؤتمرات المناخ

ـ شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة "خلال فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27:

ـ وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ تشارك في جلسة "دعوة خاصة للحلول في COP27.. حلول المناخ عالية التأثير"

ـ وزيرة البيئة: المخلفات والحلول القائمة على الطبيعة موضوعات تُطرح لأول مرة في مؤتمرات المناخ

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 في جلسة "حلول مناخية عالية التأثير للمدن في الاقتصادات الناشئة" ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

أشارت وزيرة البيئة إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر، على أن يقدم يوم الحلول في مؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، دليل حقيقي على إمكانية التنفيذ، وأن يرى العالم الحلول المختلفة في عدد من القطاعات التي ركزنا عليها اليوم كالطاقة والمخلفات والنقل وغيرها، وأطلقنا عدة مبادرات منها مبادرة المخلفات الصلبة 50 بحلول 2050 لأفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكدت وزيرة البيئة، أن للخروج بمؤتمر للتنفيذ، تم طرح عدة موضوعات للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، ومنها قضية إدارة المخلفات، وأيضا الحلول القائمة على الطبيعة، وربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وقامت بحشد الشركاء.

ولفتت الوزيرة، إلى المناقشات الموازية التي تتم في المنطقة الخضراء للمؤتمر لإيصال أصوات الانسانية، واتاحة الفرصة سماع الأصوات غير الرسمية والتي تاسك بالابتكار والابداع والتحولية والشمولية، حيث حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على التقارب بين المنطقتين الزرقاء والخضراء لضمان سماع تلك الأصوات في مؤتمر للتنفيذ يضم تحت طياته جميع الاطياف. ضمن فعاليات يوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ.

أشارت وزيرة البيئة، إلى حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر، على أن يقدم يوم الحلول في مؤتمر المناخ COP27 كمؤتمر للتنفيذ، دليل حقيقي على إمكانية التنفيذ، وأن يرى العالم الحلول المختلفة في عدد من القطاعات التي ركزنا عليها اليوم كالطاقة والمخلفات والنقل وغيرها، واطلقنا عدة مبادرات منها مبادرة المخلفات الصلبة 50 بحلول 2050 لأفريقيا بالتعاون مع البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.

وأكدت وزيرة البيئة أن للخروج بمؤتمر للتنفيذ، تم طرح عدة موضوعات للمرة الأولى في مؤتمرات المناخ، ومنها قضية إدارة المخلفات، وأيضا الحلول القائمة على الطبيعة، وربط المناخ بالتنوع البيولوجي، وقامت بحشد الشركاء.

ولفتت الوزيرة إلى المناقشات الموازية التي تتم في المنطقة الخضراء للمؤتمر لإيصال أصوات الانسانية، واتاحة الفرصة سماع الأصوات غير الرسمية والتي تاسك بالابتكار والابداع والتحولية والشمولية، حيث حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على التقارب بين المنطقتين الزرقاء والخضراء لضمان سماع تلك الأصوات في مؤتمر للتنفيذ يضم تحت طياته جميع الأطياف.



وزيرة البيئة (1)