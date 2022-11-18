شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى فى cop27: المياه تستحق أن توضع فى قلب العمل المناخى العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى صباح اليوم، فعاليات "جناح المياه" المنعقد ضمن مؤتمر المناخ COP27، ووجه الوزير التحية لجميع المشاركين فى تنظيم "جناح المياه"، سواء من مصر أو من الشركاء الدوليين.

وأشار سويلم الى أن المياه تستحق أن توضع فى قلب العمل المناخى العالمى، وهو ما سعت له مصر وشركاؤها بنجاح خلال الشهور الماضية، بالشكل الذى أثمر عن تنظيم جناح المياه ويوم المياه الذى عقد لاول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ والذى تم خلاله اطلاق مبادرة دولية للتكيف بقطاع المياه والتى لاقت دعما كبيرا من مختلف الحكومات والمنظمات الدولية.

وأوضح سويلم أن مسار العمل خلال الفترة الماضية، والذى بدأ بعقد أسبوع القاهرة الخامس للمياه، تحت عنوان "المياه فى قلب العمل المناخى" بمشاركة الآلاف من المتخصصين فى مجال المياه والذى تم خلاله إطلاق "وثيقة إعلان القاهرة" ، وصولا لفعاليات المياه ضمن مؤتمر المناخ والتى تم خلالها مناقشة توصيات اسبوع القاهرة للمياه ، مضيفا ان رؤية وتوصيات الدول والمنظمات التى تشكلت خلال فعاليات المياه بمؤتمر المناخ سيتم رفعها لمؤتمر الأمم المتحدة لمراجعة منتصف المدة والمقرر عقد في مارس 2023 .

وأعرب سويلم عن سعادته بما رصده من مناقشة قضايا المياه بالعديد من الاجنحة سواء بالمنطقة الزرقاء او المنطقة الخضراء بمؤتمر المناخ.

وأضاف أن ما تحقق خلال مؤتمر المناخ COP27 ليس سوى البداية نحو إعطاء الأولوية لقضايا المياه ، مؤكدا على أهمية مواصلة التعاون بين مختلف الدول والمنظمات للعمل على وضع المياه في قلب العمل المناخى العالمى ، مشيرا الى التعاون القائم بين مصر ودولة الامارات العربية الشقيقة للتأكيد على الاستمرار فى إبراز قضايا المياه وعلاقتها بالمناخ على المستوى العالمى خلال فعاليات مؤتمر المناخ القادم COP28 والمزمع عقده بالإمارات العام القادم .