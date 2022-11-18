شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الهجرة تجيب على أهم أسئلة المصريين بالخارج بشأن إعفاءات جمارك السيارت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجابت وزيرة الهجرة السفيرة سها جندي، على الجزء الثاني من الأسئلة التي وردت من المصريين في الخارج، حول قرار إعفاء الجمارك والرسوم على استقدام سيارة من الخارج.

وجاءت أسئلة المصريين فى الخارج والأجوبة كالآتي:

‏⬅ لماذا قيمة الوديعة مختلفة لنفس نوع السيارة؟

- هذا الاختلاف نظرا لأن هناك عدد من الدول ليست مرتبطة باتفاقية إعفاء جمركي مع مصر، وهناك دول ليس بينها وبين مصر اتفاقيات لهذا الشأن، ويتم تحديد هذا الأمر وفقا لبلد إقامة المصري بالخارج التي يقوم باستيراد السيارة منها حسب الاتفاقيات المبرمة بينها وبين مصر.

‏⬅ ما هي الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات إعفاء جمركي للسيارات الواردة منها، وماذا تشمل تلك الإعفاءات؟

‏- هناك خمسة مجموعات من الدول التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تتضمن إعفاء جمركي وهذه المجموعات هي الآتي:

1- اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وهي تربط مصر مع دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة (في انتظار قائمة الدول من الجمارك).

2- اتفاقية أغادير وتربط مصر مع دول المغرب، والأردن، وتونس.

3- اتفاقية رابطة التجارة الحرة الأوروبية وتربط مصر مع دول (سويسرا، النرويج، آيسلاندا، ليختنشتاين)

4- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة.

5- اتفاقية منطقة التجارة الحرة بين مصر وتركيا.

وتشمل الإعفاءات المقررة بتلك الاتفاقيات الضرائب الجمركية فقط دون غيرها من الضرائب والرسوم بشرط إثبات المنشأ واستيفاء الشحن المباشر من الدولة وفقًا للاتفاقية.

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‏⬅ هل يمكنني الاستفادة من أحكام القانون في استيراد سيارة نقل أو في استيراد سيارة لاستخدامها باسم شركتي او منشأتي التجارية؟

- لا، فالاستفادة من أحكام القانون تقتصر على سيارة ركوب واحدة للاستعمال الشخصي، وبالتالي فلا يمكن استعمالها في نشاط تجاري.