شكرا لقرائتكم خبر عن ميناء دمياط يوقع اتفاقية لتوطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل، توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة ميناء دمياط والمكتب الاستشاري الهندسى (CEB) بالتعاون مع جامعة ستراثكلايد (Strathclyde) الإنجليزية، على هامش وقائع جلسة " نحو نقل مستدام ومحايد مناخيا وخالي من الانبعاثات " المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ، بهدف تعزيز وتطوير التعاون فى البحث العلمي والتقني والفنى بين الأطراف الموقعة فى مجال توطين تكنولوجيا الاستدامة البيئية، حيث قام بالتوقيع كل من اللواء بحري أ.ح / أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، وعن المكتب الاستشاري الهندسى الاستاذ الدكتور إسلام أمين أستاذ الهندسة البحرية بجامعة ستراثكلايد والمدير العام للمكتب بجلاسكو - المملكة المتحدة، وبحضور الاستاذ الدكتور أركان أوتراكوس ممثل الجامعة .

واكد وزير النقل، أن مذكرة التفاهم تهدف لتطوير أطر التعاون بين هيئة ميناء دمياط وجامعة ستراثكلايد فيما يخص تبادل المعلومات والخبرات العلمية والفنية والزيارات لاغراض البحث والتدريب والاستشارات بين المختصين من الجانبين، والتنظيم المتبادل الندوات وورش العمل والمؤتمرات العلمية والفنية وعقد الدورات التدريبية فى المراكز البحثية للجامعة بالمملكة المتحدة، وتنفيذ برنامج بحثى مشترك لتطوير وتحسين العمليات والإجراءات والخدمات البحرية بميناء دمياط، كما تتضمن مقترح للتعاون في تنفيذ مشروع لتوليد الطاقة النظيفة والمتجددة من خلال استغلال حواجز الأمواج بميناء دمياط بطريقة مبتكرة لتحويل طاقة الأمواج واستغلال حركتها كمصدر لتوليد الطاقة الكهربائية بطريقة هندسية طبقا للاشتراطات البيئية الدولية.

كما أن توقيع مذكرة التفاهم تأتي في إطار تنفيذ خطة شاملة لتطوير كافة الموانئ البحرية المصرية على مختلف الجوانب والتى تتضمن تطوير البنية التحتية ، وتطوير وتنمية العنصر البشرى ، ونقل التكنولوجيا الحديثة واستخدامها لتحسين وتطوير الأعمال ، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات .