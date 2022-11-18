شكرا لقرائتكم خبر عن النقل توقع 4 اتفاقيات بمجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق مع شركات عالمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وقعت وزارة النقل 4 من مذكرات التفاهم والاتفاقيات الإطارية في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق والجر الكهربائي مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة، على هامش فعاليات جلسة الحلول المبتكرة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من خلال مشروعات النقل المقامة بيوم الحلول ضمن فعاليات مؤتمر المناخ COP27.

وقام وزير النقل - المهندس كامل الوزير بتوقيع مذكرة تفاهم بخصوص إطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككي فى مصر بين وزارة النقل وشركة ألستوم مصر لمشروعات النقل لتوفير خدمات التدريب والتعليم – وقام بالتوقيع من جانب شركة ألستوم، اندرو ديليون – الرئيس الإقليمي للشركة .

وأشار وزير النقل، إلى أن شركة ألستوم تعتبر من كبرى الشركات العالمية التى توفر أنظمة متكاملة لمستقبل النقل الأخضر الأكثر ذكاءً حول العالم، لذا تستعين بها وزارة النقل لتنفيذ خطتها الطموحة لتطوير أنظمة النقل المختلفة بالسكك الحديدية والمترو في مصر، وانطلاقاً من المسئولية الاجتماعية لشركة ألستوم تجاه الوطن تسعى الشركة جاهدة للتعاون مع جميع شركائها لإطلاق أكاديمية هندسية حديثة للنقل السككى في مصر لتمكين المشاركين التعلم من قبل المتخصصين فى جامعة ألستوم وكذا خبراء هندسيين رائدين فى مجال النقل.

وأفاد الوزير، أن توقيع هذه المذكرة يأتى كاستمرارية للتعاون مع الشركة لتأسيس هذه الأكاديمية فى مؤتمر المناخ COP27 لتعزيز مكانة النقل السككي بالجر الكهربائى الأخضر المستدام صديق البيئة، بما يتماشى مع استراتيجية التنمية المستدامة طبقاً لرؤية مصر 2030.

كما أفاد الوزير، أن الأكاديمية تهدف إلى تدريب وتأهيل وتوسيع مدارك المهندسين المتدربين لمواكبة التكنولوجيا المتطورة فى هذا المجال، وتلبية متطلبات سوق العمل التى تقتضيها مشاريع النقل الأخضر الجاري تنفيذها حالياً فى الدولة، كما تهدف إلى بناء قاعدة كبيرة من الأيدى العاملة والعناصر البشرية المدربة فى المجالات الفنية المختلفة مثل "نظم الاتصالات، الإشارات، القوى، التحكم المركزى والصيانة بما فى ذلك تخصصات إدارة المشروعات لقطاعات السكك الحديدية "، كل ذلك من أجل الارتقاء بالعنصر البشرى باعتباره العمود الفقرى لنمو وتطوير منظومة النقل فى مصر .

وأوضح الوزير، أن الأكاديمية ستضع ثلاثة برامج للمشاركين فى مختلف الجوانب الفنية بمجالات السكك الحديدية والمترو على النحو التالي :

أولاً: مبادرة البرنامج التمهيدي بالشراكة مع الهيئة القومية للسكك الحديدية والهيئة القومية للأنفاق.

ثانياً: مبادرة البرنامج الفنى بالشراكة مع الـمــعــهــد الـقــومـى للنـقـل – وزارة النـقــــل .

ثالثاً: مبادرة البرنامج التدريبى بالشراكة مع المعهد العالى لتكنولوجيا النقل – وردان.

وأضاف الوزير، أن الشركة ستقوم بإعداد بروتوكول للتعاون مع الهيئات التابعة للوزارة من خلال تجهيز البرامج والجدول الزمنى للدورات للمراجعة من الهيئات بما يتناسب مع متطلبات كل منها، وذلك تمهيدا لتوقيع "افتتاح برامج الأكاديمية" تحت إشراف وزارة النقل لبدء تنفيذ برامج المبادرة.

كما شهد المهندس كامل الوزير- وزير النقل - توقيع إتفاقية إطارية بين الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم ترانسبورت إس آيه الفرنسية، بشأن أعمال أنظمة السكك الحديدية وأعمال السكة وتصنيع وتوريد الوحدات المتحركة لمشروع الخط السادس لمترو أنفاق القاهرة الكبرى حيث قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، ومن جانب شركة ألستوم إندرو ديليون – الرئيس الاقليمى لمنطقة أفريقيا لشركة ألستوم ورامى صلاح الدين – رئيس مجلس إدارة ألستوم مصر.

وأوضح الوزير، أن توقيع هذه الاتفاقية خلال مؤتمر المناخ يبرز حرص الدولة على تنفيذ مشروعات النقل الأخضر الجماعية وذلك باستكمال شبكة خطوط مترو الأنفاق وتنفيذ الخط السادس للمترو للمحافظة على البيئة وتقليل التلوث البيئي والضوضاء، لاعتمادة على الطاقة الكهربائية النظيفة مما يوفر حياة كريمة للمواطن المصرى، كما سيحقق المشروع جدوى اقتصادية بالحفاظ على الوقت وتخفيف الاختناقات المرورية وتقليل عدد الرحلات السطحية لوسائل النقل المختلفة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة أثناء مرحلة تنفيذ المشروع وبعد دخوله الخدمة، مضيفاً أن الهدف من هذه الاتفاقية الإطارية دراسة العرض الفني والمالي المقدم من شركة ألستوم والشروط التمويلية الخاصة بالمشروع، للتفاوض عليها بين الطرفين، علي أن تكون المدة الزمنية لهذه الاتفاقية الإطارية 8 أشهر من تاريخ توقيعها، حيث ستلتزم الشركة بموجب هذه الاتفاقية بتعظيم دور التصنيع المحلي للوحدات المتحركة، بما في ذلك استخدام المنتجات المصنعة محلياً، على أن تكون نسبة المكون المحلي في بنود أعمال الأنظمة في حدود 35 % وفي بنود الوحدات المتحركة تصل إلى 55 % وبموجب هذه الاتفاقية ستقوم الحكومة الفرنسية بتوفير منحة لإعداد المرحلة الثانية من دراسات الخط السادس لمترو الأنفاق، لإعداد التصميم المبدئي والمواصفات الفنية حتى مرحلة التعاقد ، .

كما أوضح الوزير، أنه تم الاتفاق على تشكيل لجنة لتسيير الأعمال من الطرفين على أن يتم عقد اجتماع كل أسبوعين للنظر في الأمور الخاصة بالمشروع ومبادئ التعاون المتبادل بين الطرفين، كما سيتم تشكيل مجموعات عمل (فنية ومالية وقانونية) من الطرفين تجتمع بصورة دورية لمناقشة واتخاذ جميع القرارات ليقوم رئيس كل مجموعة عمل بالتواصل مع لجنة تسيير الأعمال ورفع التقارير لها دورياً حول كافة الأنشطة، لافتا الى أن تنفيذ الخط السادس يأتى في إطار توجيهات القيادة السياسية باستكمال تنفيذ شبكة مترو الأنفاق، حيث وضعت وزارة النقل خطة لتنفيذه في مسار موازى للخط الأول "العمود الفقري" للشبكة لتخفيف الضغط عنه حيث يربط بين منطقتي الخصوص ‏والمعادي الجديدة بطول 35 كم (عدد 26 محطة) يبدأ المسار من منطقة الخصوص في مسار سطحى ثم يرتفع فى مسار علوى حتى محطة دير الملاك ثم يمتد في مسار نفقي ماراً بمحطة غمرة ليتكامل الخدمة مع الخط الأول للمترو ثم يتقاطع مع الخط الثالث للمترو بمحطة باب الشعرية ثم يستمر ليتقاطع مع الخط الرابع للمترو بمنطقة الفسطاط ثم يمتد في مسار علوي حتى المعادي الجديدة ، ومن المخطط تنفيذ وصلة مفردة بطول 3,4 كم (عدد 3 محطة) من منطقة الستالايت وحتى منطقة ورشة عمرة الخط الأول بطرة البلد لينقل حوالى 1.5 مليون راكب يوميا.

كما شهد المهندس كامل الوزير - وزير النقل توقيع مذكرة تفاهم بخصوص الخدمات الإستشارية لإعداد الدراسات لمشروع امتداد الخط الأول لمترو القاهرة ‏الكبرى (المرج الجديدة- شبين القناطر) بطول حوالى 19 كم وعدد 14 محطة ‏لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على طول هذا المسار وقد قام بالتوقيع من جانب الهيئة القومية للأنفاق اللواء شريف حسن ليل – رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق ، ومن جانب المكتب الاستشارى السيد : إنطنيو رودريجز كاستيلانوس – المدير الاقليمى لمنطقة الشرق الاوسط وغرب ووسط أسيا – TYPSA.

وأوضح الوزير، أن هذه المذكرة تعد بيانًا للنوايا المتبادلة بين الهيئة القومية للأنفاق والمكتب الاستشارى الاسبانى لاعداد الخدمات الاستشارية للمشروع "دراسات ‏النقل ، والجدوى الإقتصادية ، والتقييم الأولي للأثر البيئي ‏والاجتماعي ، ودراسة تأثير امتداد الخط الأول على ‏خصائص التشغيل ، ومستندات المواصفات الفنية ‏الأولية..) مؤكداً أن توقيع هذه المذكرة فى مؤتمر المناخ يهدف الى التوسع فى استخدام وسائل النقل السككى بالجر الكهربائى "مترو الأنفاق" لتوفير وسيلة نقل آمنة وعصرية وصديقة للبيئة حيث سيتم تقليل الانبعاثات ‏الملوثة للبيئة وتجدر الاشارة الى أنه سيتم إلغاء قطار سكة حديد 23 يوليو / شبين القناطر واستبداله بالمترو في مسار معزول لتجنب الحوادث، كما سيتم التكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد، مشيرا إلى أن المكتب الاستشارى ‏TYPSA‏ سيقوم بتقديم المستندات المطلوبة لطلب ‏منحة لا ترد من الحكومة الإسبانية تحت مظلة ‏FIEM ‎‏ بدعم من الهيئة ‏، وبناءً عليه ‏سيتم بدء الاتفاقية بشروط مقبولة للطرفين علي أن تكون المدة الزمنية لمذكرة التفاهم 6 أشهر من ‏تاريخ التوقيع.‏

جدير بالذكر، أن الخط الأول لمترو الأنفاق يعتبر العمود الفقرى لشبكة مترو الأنفاق وهو أول خط مترو تم تنفيذه فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا ويعمل منذ قرابة 40 عاما، كما أنه الأعلى كثافة بين خطوط المترو فى العالم حيث ينقل حوالى ا مليون راكباً يومياً . كما تجدر الإشارة الى أن القيادة السياسية تولى تطوير الخطوط العاملة أهمية قصوى لتحسين الخدمة المقدمة للمواطن المصرى والمحافظة على الوقت والجهد وخفض زمن التقاطر إلى 2.5 دقيقة لإستيعاب الزيادة المطردة لعدد الركاب وتقليل الزحام على الأرصفة وكذا للحفاظ على الأصول وتقليل تكاليف الصيانة ، حيث يجرى حالياً طرح أعمال تطوير الأنظمة الخط الأول.