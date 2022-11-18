شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يبحث التعاون فى النقل البحرى مع الجانب الكينى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى المهندس كامل الوزيرن وزير النقل، السفيرة نانسي كاريجيثو الأمين العام لوزارة الدولة للشئون البحرية والشحن الكينية، لبحث تدعيم التعاون المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري وفي بداية اللقاء اشادت الأمين العام لوزارة الدولة للشئون البحرية والشحن الكينية بنجاح مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ مقدمة الشكر للدولة المصرية على التنظيم الرائع لهذا الحدث العالمي الكبير

ثم تباحث الجانبان حول سبل تعزيز التعاون البحري بين البلدين من خلال مناقشة مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في النقل البحري وتشمل التعاون الفني في مجال الإعتراف المتبادل لشهادات البحارة وبناء القدرات والتدريب والإنقاذ البحري وانشاء بنك معلومات بحري على غرار بنك معلومات النقل البحري المصري . وسيتم التنسيق بين الجانبين للاتفاق على الصياغة المناسبة وما تتضمنه المذكرة من مجالات التعاون .

وكذلك مناقشة التوقيع المستقبلي لمذكرة تفاهم مينائية بين الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر (ميناء سفاجا) وميناء مومباسا الكيني، وكذلك استعراض امكانية توقيع مذكرة تفاهم مينائية بين الهيئة العامة لميناء الإسكندرية وميناء لامو الكينى «الميناء الثاني-

واكد الوزيرعلى أهمية التعاون بين مصر وكينيا في العديد من المجالات ، حيث تبدي مصر استعدادها دوما لتقديم المساعدة لكينيا في مجال التدريب وبناء القدرات في قطاعات النقل وانه على ضوء العمل الجاري لتسيير سفن عن طريق الاستئجار/ البناء والتملك لصالح شركة القاهرة للعبارات والنقل البحري لخدمة شرق وشمال أفريقيا، تعد دولة كينيا متمثلة في ميناء مومباسا أحد الموانئ ذات الأولوية على المسار البحري للتشغيل للسفن حال نهو التعاقد لخدمة التجارة الثنائية بين البلدين وتصدير الصادرات المصرية لدول الجوار الحبيسة مع أهمية التعاون من خلال موانئ البحر الأحمر، محطة حاويات سفاجا المخططة كنقطة انطلاق للصادرات المصرية إلى الموانئ الكينية ( مومباسا، لامو).