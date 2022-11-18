شكرا لقرائتكم خبر عن غدا ارتفاع طفيف بالحرارة وشبورة على الطرق والصغرى بالقاهرة 16 درجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا السبت، ارتفاعا طفيفا فى درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب الصعيد، معتدل على السواحل الشمالية الشرقية، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن غدا يشهد شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا السبت: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وسوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.