شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: لن أتنازل عن الوصول للتعهدات المرجوة من قمة المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سامح شكري، وزير الخارجية ورئيس قمة المناخ، سعيه للوصول لنتائج طموحة بشأن المناخ وتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجندة المناخية، قائلا: "نشعر بالقلق بشأن بقاء بعض القضايا عالقة في مؤتمر المناخ بحاجة لتوافق".

وأضاف سامح شكري، خلال ترأسه إحدى جلسات قمة المناخ، لن أتنازل عن الوصول إلى التعهدات التي نرجوها من كوب 27 وهناك بعض المشكلات المتعلقة بالتمويل، مؤكدا أنهم سيسعون لإيجاد عامل مشترك بين جميع الأطراف لتحقيق أهدافنا وتشديد الحلول الفعلية لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وتابع: لدينا ثقة في النتائج التي سنقدمها والساعات القادمة ستحمل الكثير من المناقشات الثنائية والموسعة بين رئاسة المؤتمر وجميع الأطراف الفاعلة في قمة المناخ.