شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يعلن مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سامح شكرى وزير الخارجية، رئيس مؤتمر الدورة 27 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 27)، مد فعاليات مؤتمر قمة المناخ حتى الغد، مؤكدا أن نتائج قمة المناخ ستكون بناءه وتسعى لتحقيق أهداف جميع الأطراف.

وأضاف سامح شكري، خلال ترأسه أحد الجلسات بقمة المناخ، نتجاوب مع مقترحات مختلف الأطراف ونسعى لتحقيق تقدم على مستوى واسع على صعيد الأجنحة المناخية.