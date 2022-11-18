شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة: صادرات مصر تحقق رقما قياسيا وتتجاوز 5.6 مليون طن العام الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 16 نوفمبر 2022 بلغت حوالي 5 ملايين و615 ألفا و533 طنا من المنتجات الزراعية بزيادة قدرها 471 ألفا و595 طنا عن نفس الفترة من العام الماضي، الذي بلغت حوالي 5 ملايين و143 ألفا و938 طنا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي المصرى.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات الزراعية هي "الموالح، البطاطس، البصل الطازج، عنب، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجوافة، الثوم، المانجو، البطيخ، رمان".

وبلغ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح مليون و673 ألفا و730 طنا، بالإضافة إلي تصدير 863 ألفا و231 طنا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح، بينما تم تصدير 431 ألفا و469 طن بصل، محتلا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 165 ألفا و1 طن، في حين احتل العنب على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 154 ألفا و10 أطنان، بينما احتلت صادرات مصر من الرمان على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 131 ألفا و250 طنا، بينما احتلت صادرات مصر من البطاطا على المركز السابع بإجمالي 122 ألفا و590 طنا، تليها في المركز الثامن المانجو بإجمالى 66 ألفا و905 أطنان.

و حصلت الطماطم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 37 ألفا و870 طنا، بينما حصل الثوم على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالى كمية بلغت 30 ألفا و502 طن، وحصلت الفراولة على المركز الحادي عشر في الصادرات الزراعية بإجمالي كمية بلغت 19 ألفا و734 طنا، بينما حصلت الجوافة على المركز الثاني عشر في الصادرات المصرية بإجمالي كمية بلغت 10 آلاف و 605 أطنان، وحصل البطيخ على المركز الثالث عشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 9130 طنا.