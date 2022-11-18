شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تكشف تفاصيل تعرض البلاد لحالة جوية غير مستقرة يوم 27 نوفمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إن الصفحة الرسمية للهيئة العامة للأرصاد الجوية، تلقت استفسارات كثيرة عن الحالة المرتقبة يوم 27 نوفمبر 2022.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية: أنه ما زالت الفترة الزمنية بعيدة وما زلنا فى فصل الخريف حيث التقلبات الحادة والسريعة فى النماذج العددية وخرائط الطقس ونحن فى الهيئة العامة للأرصاد الجوية نتابع الحالة الجوية عن كثب .

وتابعت: وعند اقتراب الفترة الزمنية وثبات صحة التنبؤ سيتم التنويه عن الحالة عند ثباتها قبلها بوقت كافٍ لذلك يجب عدم القلق .

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.