شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم ترتفع 10 جنيهات وعيار 21 يسجل 1275 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت أسعار الذهب، بمستهل تعاملات، اليوم الجمعة، ليسجل جرام الذهب عيار 21- وهو الأكثر مبيعًا في مصر- مستوى 1275 جنيهًا للجرام، في حين يسجل الذهب عالمياً 1764 دولار للجرام بانخفاض ملحوظ في سعر الذهب عالميًا بحوالي 10 دولار.



أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم عيار 18 سجل 1092 جنيها.

عيار 21 سجل 1275 جنيهات.

عيار 24 سجل 1457 جنيها.

الجنيه الذهب 10200 جنيها.

وقال ممدوح عبد الله عضو مجلس إدارة شعبة الذهب، إن السوق يترقب اليوم الإعلان عن مؤشر أسعار المستهلكين في اليابان، ثم تفصح بريطانيا عن تقرير مبيعات التجزئة، ويختتم الأسبوع مع تقرير مبيعات المنازل القائمة بأمريكا، وهي بمثابة مؤشرات لوضع اتجاه المستثمرين

أضاف أن الارتفاع في أسعار الذهب بالسوق المصري حالياً يعود إلي عوامل العرض والطلب فكلما يزداد الطلب على الذهب ترتفع أسعاره وهذا ما تشهده الأسواق خلال الفترة الحالية.