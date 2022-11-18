شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الإسكان تعفى أصحاب الوحدات والمحلات والأراضى من غرامات التأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 على مدار الساعات الماضية، عددا من الأخبار والتقارير الهامة، أبرزها ما موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات فى سداد المستحقات المالية بالإعفاء بنسبة (90%) من سداد غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك للوحدات السكنية والإدارية والمهنية والمحال التجارية وقطع الأراضى بمختلف أنواعها ومساحتها (سكنى – تجارى – خدمى – استثمارى – صناعى)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ الإعلان بالصحف اليومية.

موعد مباراة مصر وبلجيكا اليوم والقنوات الناقلة

تقام ودية مصر وبلجيكا فى الخامسة عصر اليوم، الجمعة، على ملعب "جابر الأحمد" فى تجربة مهمة لروي فيتوريا للوقوف على قوة المنتخب أمام أحد أقوى منتخبات العالم، قبل مواجهتي مالاوي فى شهر مارس المقبل، بالتصفيات المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2024 بكوت ديفوار.

محافظة الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 9 مناطق بأوسيم الأحد المقبل

أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى، فإنه سيتم ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور .

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022

جهاز تنمية المشروعات: 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة للعمل بالغاز

قالت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز خصص مبلغ 1.2 مليار جنيه لتحويل 150 ألف سيارة (الأجرة والميكروباص والملاكي العاملة بالبنزين) خلال ثلاث سنوات، وذلك لتشجيع المواطنين على تحويل سياراتهم للعمل بالغاز الطبيعي وتيسير إجراءات التمويل المطلوبة، حيث تم خلال الثمانى سنوات الماضية ضخ مبلغ 542 مليون جنيه أتاحت تحويل ما يزيد على 77 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي.

صور الأقمار الصناعية..توقعات بأتربة في القاهرة ورياح مثيرة للرمال غرب البلاد

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى.

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: إعداد دراسة لتطوير ميناء الطور البحري

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إعداد دراسة لتطوير الرصيف البحري لميناء الطور، ووضع تصور للأنشطة البحرية التي تتناسب مع موقع وطبيعة الميناء، فضلاً عن استدعاء بعض الصناعات المستهدفة التي تخدم على تعزيز الميناء.

أحمد حلمى يحمل منى ذكى فى عيد ميلادهما: "كل سنه واحنا طيبين"..صورة

يتصادف اليوم 18 نوفمبر مع عيد ميلاد النجمة منى ذكي وزوجها النجم أحمد حلمي، الذي احتفل بهذه المناسبة على طريقته الخاصة، حيث نشر صورة تجمعهما عبر حسابه على "انستجرام" وظهر خلالها وهو يقوم بحملها، وعلق عليها قائلًا: "كل سنه واحنا طيبين".

"FDA" توافق على تناول اللحوم المنتجة فى المعامل بعد التأكد من أمانها للأكل

أعلنت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" FDA"، أن الدجاج المنتج في المعمل من Upside Foods "آمن للأكل"، حيث قد يأتي اللحم المصنوع في المعامل قريبًا إلى طبق العشاء، وذلك وفقا لما ذكرته صحيفة نيويورك بوست.

رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: إعداد دراسة لتطوير ميناء الطور البحري

كشف وليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، عن إعداد دراسة لتطوير الرصيف البحري لميناء الطور، ووضع تصور للأنشطة البحرية التي تتناسب مع موقع وطبيعة الميناء، فضلاً عن استدعاء بعض الصناعات المستهدفة التي تخدم على تعزيز الميناء.

رسالة من بابا الفاتيكان للمشاركين بـcop 27: اغتنموا الفرصة قبل فوات الأوان

حث البابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، عشية اختتام أعمال قمة المناخ (كوب 27)، جميع الأشخاص على عدم التخلي عن الالتزام بالاعتناء بالأرض المتدهورة جراء تصرفات الإنسان اللا مسؤولة.

ووفقاً لإذاعة الفاتيكان، فقد جاءت مناشدة بابا الفاتيكان هذه في تغريدة تويترية على حساب (بونتيفيكس)، شدد فيها على "ضرورة ألا نتعب من السعي إلى التصدي للوضع المأساوي الطارئ المتعلق بالتغيرات المناخية، مطالباً باتخاذ خيارات ملموسة وبعيدة النظر، مع التفكير بالأجيال الفتية قبل فوات الأوان".

اليابان: كوريا الشمالية أطلقت اليوم صواريخ باليستية عابرة للقارات

قال رئيس الوزراء اليابانى فوميو كيشيدا، إن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة، صواريخ باليستية عابرة للقارات، مرجحا أن تكون سقطت داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فى بحر اليابان.