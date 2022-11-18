شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب بالمنطقة الغربية العسكرية.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية بعد تحديثها وفقاً لأحدث النظم القتالية ، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة .

وبدأت الإجراءات بعرض تقرير الكفاءة القتالية للتشكيل وما شهده من تحديث وتطوير فى مختلف الأسلحة والمعدات لدعم قدراته على تنفيذ كافة المهام القتالية التى توكل إليه.

وألقى اللواء أركان حرب محمـد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية كلمة أكد فيها على دعم القيادة العامة للقوات المسلحة ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التى ينفذها رجال المنطقة الغربية العسكرية، مؤكداً أن حماة الاتجاه الإستراتيجى الغربى سيظلون دائماً فى أعلى درجات اليقظة والجاهزية لحماية الوطن وصون مقدساته .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على القوات المصطفة للإطمئنان على جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام والوقوف على مستوى الكفاءة الفنية والقتالية للأسلحة والمعدات ، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى أسلوب تنفيذهم للمهام ومدى الاستفادة من عملية التطوير والتحديث وفقاً للمهام المكلفين بها.

ونقل القائد العام للقوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة­ لرجال المنطقة الغربية العسكرية ، مشيداً بما لمسه من الاستعداد الجاد لكافة العناصر المشاركة بالتفتيش ، وطالبهم بالحفاظ على روحهم المعنوية العالية وضرورة الاهتمام بالتدريب المستمر والمحافظة على الأسلحة والمعدات لتكون القوات المسلحة فى أعلى درجات الاستعداد القتالى من أجل حماية الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره.

وكان الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة قد حضر المرحلة الافتتاحية للإجراءات التحضيرية المسبقة للتفتيش للوقوف على مدى الإستعداد القتالى للقوات ، كما تفقد عدداً من الأسلحة المطورة التى زود بها التشكيل ، وناقش عدداً من الضباط وضباط الصف والجنود فى الأسلوب الأمثل لتنفيذ المهام المكلفين بها ومدى الاستفادة من منظومة التطوير والتحديث فى ضوء ما يكلفون به من مهام.