شكرا لقرائتكم خبر عن صور الأقمار الصناعية..توقعات بأتربة في القاهرة ورياح مثيرة للرمال غرب البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن آخر صور الأقمار الصناعية، تشير إلى شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء، تكون كثيفة أحيانا على مناطق من الوجه البحرى.

كما تشير صور الأقمار الصناعية إلى أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من أقصى غرب البلاد، ويستمر الطقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

و يشهد اليوم الجمعة ، استمرار انخفاض درجات الحرارة ، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد ، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن اليوم يشهد ، شبورة مائية صباحا على الطرق ، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة : القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.