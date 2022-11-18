شكرا لقرائتكم خبر عن البحث العلمى: اجتماع لجنة المفوضين السنوى للمعهد المتحد للعلوم النووية الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستقبل مدينة الغردقة يوم الإثنين المقبل، اجتماع لجنة المفوضين السنوي للمعهد المتحد للعلوم النووية لعام 2022 في دورته الـ 24، والذي تنظمة أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، وتستضيفة مصر للمرة الأولى بعد ترقية عضويتها كعضواً كاملاً في المعهد المتحد للعلوم النووية بروسيا -مقره مدينة دوبنا الروسية- باجماع الدول الأعضاء في نوفمبر 2021 خلال مجلس المفوضين للدول الأعضاء وعددهم 24 والذي انعقد بدولة بلغاريا بحضور الرئيس البلغاري، وبذلك تتمتع مصر بكل مُميزات الشراكة لتُصبح الأولى عربيًا وأفريقيا فى عضوية المعهد، مما يمثل جسراً ممتداً بين مصر ودول العالم الشركاء في المعهد.

وأوضح البيان الصادر من أكاديمية البحث العلمي اليوم، أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور، سيفتتح الاجتماع ويلقى كلمة ترحيب مصر بالدول الأعضاء ويمثل مصر فى المجلس الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، حيث تمثل هذه الاستضافة أهمية علمية لمصر، مما يعبر عن نشاط علمي كبير تحتضنه مصر في أهم مجالات العلوم البازغة من خلال التطبيقات السلمية للطاقة النووية، مما يساهم فى تعزيز وزيادة التعاون العلمى والبحثى المشترك مع الدول الأعضاء الشركاء فى المعهد، وللاستفادة من الخبرات الدولية فى مجال العلوم النووية والتطبيقات السلمية للطاقة النووية، خاصةً فى ظل الاهتمام الكبير الذى تُوليه الدولة باللحاق بهذا الركب من العلوم، وتزامنا مع العمل الجارى على قدم وساق بمشروع الضبعة.