شكرا لقرائتكم خبر عن تكتلات مفاوضات قمة المناخ تثمر عن الموافقة على اقتراح صندوق للخسائر والأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خلال الساعات الأولى من هذا اليوم أطلق فرانس تيمرمانز رئيس المفوضية الأوروبية، ، اقتراح نيابة عن الاتحاد الأوروبي حول الموافقة على إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، وهو المطلب الرئيسى للدول النامية الرئيسية بشأن المساعدة المالية للدول الفقيرة، والمعروفة باسم صندوق الخسائر والأضرار، رغم تمسك الدول الغنية برفض هذا الطلب، بحجة أن الأمر يحتاج وقت أطول لتحديد مدى الحاجة إلى مثل هذا الصندوق، وآلية عمله.

وجاء إعلان تيمرمانز صباح اليوم الجمعة، مؤكدا أن الاتحاد الأوروبى استمع إلى مجموعة الـ77 للدول النامية، بضرورة إنشاء صندوق باعتباره مطلب أساسي لهم ، حيث تشير الخسائر والأضرار إلى الأضرار الناجمة عن المناخ على البنية التحتية المادية والاجتماعية للبلدان الفقيرة، وكذلك التمويل اللازم للإنقاذ وإعادة الإعمار بعد الكوارث المرتبطة بالمناخ.

وفى ذات السياق أكد تيمرمانز، أن الأحجام عن موافقته فى السابق لأنه يرى أن الأمر يستغرق كثيرا من الوقت ومع توفر الأدوات حاليا، يمكن التحرك بشكل أسرع لتمويل المناخ، خاصة مع إصرار مجموعة الـ 77 فقد تم الاتفاق على إنشاء الصندوق .

وأضاف تيمرمانز فى تصريحاته أنه سيتم وضع عدة شروط واضحة للصندوق، وسيكون موجهاً نحو دعم الفئات الأكثر ضعفاً، مع المساهمة من قاعدة مالية واسعة من المانحين، وأنه لن يعمل الصندوق بمفرده وانما سيكون جزء من مجموعة الحلول، التى تشمل إصلاح بنوك التنمية متعددة الأطراف.

يذكر آنه تم مد المفاوضات ليومين آخرين للانتهاء من بعض التفاصيل المرتبطة بكافة جوانب المرتبطة بالية وتفاصيل الخسائر والأضرار من أجل تحقيق العدالة المناخيةوالوصول لحلول من أجل التنفيذ.