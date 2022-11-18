شكرا لقرائتكم خبر عن استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم غدا لتركيب كمر خرسانى لمحور عمرو بن العاص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، عن استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم وتقاطعه مع شارع الشيخ الشربيني "المطبعة" بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة، غدا السبت؛ لتركيب الكمر الخرساني لمحور عمرو بن العاص.

وأوضحت المحافظة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.

وكانت المحافظة، أعلنت في بيان لها أنه في إطار تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص، سيتم استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام في الموقع المشار إليه؛ لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، وذلك لمدة (يومين) على النحو التالي:-

1-الجمعـة الموافـق 18 / 11 / 2022 العمـل مـن الســـــاعة 12 صـباحا حتـى الساعه 10 صباحاً

2- يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022 العمل من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً “.