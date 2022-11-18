شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 2200 حالة تعد وإشغال لمنشآت تجارية ومقاهى فى حملة بحدائق الأهرام.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة مجهودات رصد المخالفات والقضاء على حالات إشغال الطريق العام ومنع التعديات للمحال والمنشآت التجارية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وذلك على مدار اليوم.

وتابع اللواء أحمد راشد، جهود أجهزة محافظة الجيزة ممثلة فى حى الهرم وقطاع هضبة الأهرام وشرطة المرافق في تنفيذ حملات مكبرة لضبط الإشغالات الليلية والتعامل معها لتحقيق الإنضباط بالشارع.

وأسفرت الحملات عن ضبط 2200 حالة إشغال، ضمت كراسي وشيش وثلاجات واستاندات وشاشات عرض وعربات مشروبات وتروسيكلات باعة جائلين، وعلى الفور تم رفع كافة حالات الإشغال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإيداع المضبوطات مخازن قطاع هضبة الأهرام.

وشهدت الحملة غلق عدد من الورش لصيانة وغسيل السيارات لاستغلال الجراجات في الأنشطة غير المخصصة لها بالقطاع مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومصادرة المحتويات.

وشدد المحافظ، على مواصلة مجهودات رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.