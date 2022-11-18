شكرا لقرائتكم خبر عن علشانك يابلدى وصندوق إحسان..تجربة شبابية بجناح المجتمع المدنى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح المجتمع المدنى بالمنطقة الزرقاء، طرح عدد من الجلسات حول تجارب منظمات المجتمع المدنى، ودورها فى التنمية المستدامة ومواجهة التغيرات المناخية وآثارها على الفئات الأكثر احتياجا فى محافظات مصر، ومن ضمن هذه التجارب التى تم طرحها، تجربة عدد من الشباب والطلاب الجامعيين المؤمنين بأن مواجهة الفقر كأحد أهداف التنمية المستدامة، ليس عمل خيريا، وإنما هو أحد الحلول القائمة على تحسين مستوى المعيشة من خلال الشمول الاقتصادى والتعليم .

تجربة شباب علشانك يا بلدى للتنمية المستدامة، هى تجربة تم تنفيذها على مستوى المحافظات، وكانت التجربة تعكس كيفية تبنى نمــاذج تنمويــة مبتكــرة ودائمـة التطور وركزت على تنمية القدرات وصنع فرص التشغيل لتامين دخل كافى للأسرة بشكل مستقر، من خلال دمج وإشراك الشباب فى السعى لتمكين الأسرة باعتبارهم أساس تنمية المجتمع .

مجموعة شباب علشانك يا بلدى بداو العمل منذ عام 2002 كمبادرة شبابية حتى تم تأسيسها كمؤسسة مجتمع مدنى غير هادفة للربح خلال عام 2005 وتم تسجيلها تحت اسم علشانك يا بلدى للتنمية المستدامة برقم اشهار 6135 ،لتحويل الفكرة لمشروعات، منها القروض الدوارة لإقامة المشروعات الصغيرة للنساء فى محافظات كفر الشيخ والبحيرة والإسكندرية والقاهرة، إضافة لدعم شباب ريادة الاعمال، وتقديم المساعدات العينية و الاغاثة، و تنميه قدرات الشباب و تأهيلهم لسوق العمل.

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‏وقال على العنانى عضو مجلس إدارة عشانك يابلدى أنه من أكثر الأعمال الذين شهدوا بها هى تجربة التعليم من أجل حياة أكثر استقرارا من خلال صندوق احسان، وهو صندوق مخصص فقط لدعم الأسر الأكثر احتياجا لاستكمال تعليمهم وتأهيل شباب الجامعات لسوق العمل .

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على العنانى هو أحد الشباب الذين وقفوا بفخر داخل قمة المناخ بجناح المجتمع المدنى ، يسرد تجربته فى تحقيق التنمية المستدامة وطرح الحلول الغير تقليدية والابتكارية، مؤكدا فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن إتاحة قمة المناخ ومؤتمر بهذا الحجم الفرصة للشباب لعرض تجاربهم ، هو حدث مهم ساعدنا جميعا على التشبيك مع بعض الجهات المانحة لدعم المشروعات التنموية الشبابية ، إضافة لطرح تجربتنا.