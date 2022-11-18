شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة تصلى قداس العيد العاشر لتجليس البابا تواضروس بمشاركة أعضاء المجمع المقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم بالعيد العاشر لجلوس قداسة البابا تواضروس الثاني على كرسي القديس مارمرقس الرسول، كاروز الديار المصرية.

وصلى قداسة البابا قداس العيد العاشر صباح اليوم في كنيسة التجلي بمركز لوجوس بوادي النطرون، وشاركه الآباء المطارنة والأساقفة ووكيلي البطريركية للقاهرة والإسكندرية أعضاء المجمع المقدس المشاركين فى السيمينار الجارية فعالياته حاليًا بمركز لوجوس، البالغ عددهم 115عضوًا.

وفي لفتة مؤثرة احتفل أعضاء المجمع المقدس أمس عقب انتهاء الجلسة المسائية، بقداسة البابا وألقى نيافة الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية كلمة محبة نيابة عن أعضاء المجمع أعرب خلالها عن تقدير أحبار الكنيسة وشعبها للعمل الدؤوب الذي يقوم به قداسة البابا بكل المحبة والعطاء والاحتمال عبر العشر سنين الماضية، متمنيًا لقداسته المزيد فيما هو قادم.

وعقب انتهاء القداس التقطت صورة تذكارية لقداسة البابا وحوله أعضاء المجمع المقدس بزي الخدمة الكهنوتى.



أساقفة المجمع المقدس مع قداسة البابا



البابا تواضروس وأساقفة المجمع المقدس



جانب من القداس