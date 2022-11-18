شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد تحذر من شبورة على الطرق خلال الأيام المقبلة فى الصباح الباكر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت خريطة التنبؤات الجوية التى تصدرها الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تأثر البلاد بشبورة كثيفة على الطرق فى الصباح الباكر، وذلك خلال الأيام المقبلة .

وأشارت خريطة التنبؤات، إلى أن الشبورة تكون على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وتظهر بكثافة على الطرق السريعة القريبة من المسطحات المائية والمناطق الزراعية .

ويشهد اليوم الجمعة، استمرار انخفاض درجات الحرارة، ليسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائل البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم يشهد، شبورة مائية صباحا على الطرق، ونشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الجمعة: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 15 درجة، والإسكندرية العظمى 25 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 16 درجة، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 16 درجة.