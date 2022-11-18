شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج فرصة ينفذ مشاريع صديقة للبيئة.. ويستهدف التوسع بمبادرات الاستدامة البيئية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى إطار مبادرات وبرامج التمكين الاقتصادى التى تنفذها وزارة التضامن الاجتماعى تتبنى الوزارة نهج الاقتصاد الأخضر فى إطار منظومة الاستدامة البيئية، حيث ينفذ برنامج "فرصة" للتمكين الاقتصادى التابع لوزارة التضامن الاجتماعي وبالتعاون مع جمعية "عطاء" وبدعم من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية مشروع "جذور" لسيدات قرى الجزيرة الخضراء بمحافظة كفرالشيخ.

ويقوم مشروع "جذور" الذى ينفذ من خلال جمعية "عطاء" على تنفيذ منتجات من مخلفات سعف وخوص النخيل فى إطار إعادة التدوير مما ينتج عنه الحد من مخاطر حرق مخلفات النخيل وتقليل الانبعاثات بما لها من أضرار بيئية ومن رفع معدلات التلوث البيئى الناشئ عن تصاعد غاز ثانى أكسيد الكربون وأول أكسيد الكربون وغازات أخرى؛ مما يتسبب فى ظاهرة الاحتباس الحرارى، وبالتالى زيادة ارتفاع درجات الحرارة.

ويستهدف مشروع "جذور" الأسر المستفيدة من من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" بكفر الشيخ، حيث شهدت المرحلة الأولى للمشروع تمكين المستفيدات من أصول الإنتاج والانتهاء من تدريب عدد من المستفيدين في المرحلة الحالية، حيث تم تدريب المستفيدات من خلال ورش عمل مكثفة على استغلال الخامات البيئية وتنفيذ منتجات تتميز بالجودة والتصميمات المتميزة وتحقق تمكين اقتصادى لرفع مستوى الأسرة ودخلها.

وأشار الدكتور عاطف الشبراوي مستشار التمكين الاقتصادي ومدير برنامج فرصة، إلى أن البرنامج يهدف إلى ربط الأنشطة المستدامة والاقتصاد الأخضر بأنشطة التمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي من مستفيدي شبكة الحماية الاجتماعية والفئات المهمشة خاصة الشباب والمرأة وذوي الإعاقة، ويوفر التدريب والتأهيل وتسهيل الانضمام إلى سوق العمل والحصول علىٍ وظائف لائقة خاصة في مجالات الوظائف الخضراء.

وأضاف أن البرنامج يشمل ثلاثة مكونات رئيسية هي التحفيز والتشجيع وتعديل سلوك المستفيدين من برامج الحماية والمتعطلين عن العمل، وتوفير فرص التدريب والتوظيف، وأخيرا توفير التدريب وأدوات الإنتاج (نقل الأصول)، بالإضافة إلى تقديم خدمات غير مالية وتدريبات على إدارة المشروعات والشمول المالي وإطلاق مشروع الشبكة القومية لمتطوعي التمكين الاقتصادي.

وشارك برنامج فرصة في قمة مؤتمر المناخ COP27 بشرم الشيخ بتجربته الرائدة في مجال ربط الأنشطة المستدامة والاقتصاد الأخضر ومجهودات مجابهة آثار تغيير المناخ بأنشطة التمكين الاقتصادي ودعم الباحثين عن فرص التشغيل والتمكين الاقتصادي.