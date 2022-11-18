شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 90 كيلو لحوم ودواجن فاسدة وتحرير 7 محاضر فى حملة على المطاعم بالهرم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شنت إدارة تموين الهرم بالاشتراك مع مديرية الطب البيطري، حملة تموينية على المطاعم والأسواق؛ للتأكد من سلامة السلع الغذائية، ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 7 محاضر، شملت محضر ضد مطعم يعمل دون ترخيص ومصادرة 90 كجم مقطعات دواجن ولحوم دون بيانات وغير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وشهدت الحملة، تحرير محضر ضد مطبخ تجهيز منتجات ألبان، يعمل دون ترخيص ومصادرة 4 أسطوانات غاز صغيرة الحجم 12.5 كجم مخصصة للاستهلاك المنزلي فقط، بالإضافة إلى تحرير 5 محاضر جنح عدم وجود ترخيص لأنشطة مختلفة.

تأتى الحملة، في إطار حرص مديرية تموين الجيزة على التنسيق والتعاون مع جميع أجهزة محافظة الجيزة لضبط الأسواق، وتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال؛ للوقوف على مدى توافر كافة السلع الاستراتيجية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال أي أعمال احتكار أو مغالاة في الأسعار.