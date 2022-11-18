شكرا لقرائتكم خبر عن العمارة التلقائية والتراثية إحدى جلسات المجتمع المدنى لطرح حلول مستدامة بـcop27 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد جناح المجتمع المدنى التابع لوزارة التضامن الاجتماعى، بالمنطقة الخضراء على هامش قمة المناخ، عددا من الجلسات والمشروعات فى إطار الحلول المستدامة، بحضور الخبراء والمتخصصين ومؤسسات المجتمع المدنى الحاصلة على صفة مراقب فى مؤتمر المناخ، والتى امتدت منذ أول يوم للانعقاد 5 نوفمبر حتى اليوم 18، ومن ضمن هذه الجلسات الخاصة بيوم الحلول، جلسة لمؤسسة الرواد للمشروعات والتنمية برئاسة الدكتورة هالة أحمدين رئيس الإدارة المركزية للجمعيات الأهلية السابق بوزارة البيئة، بحضور إيمان جمال الدين أستاذ بجامعة عين شمس، والدكتورة فاتن صلاح أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم العمارة، والدكتور حسين أباظة الخبير الأممى والمستشار الاستراتيجي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

وتناولت الدكتورة فاتن صلاح أستاذ مساعد بكلية الهندسة قسم العمارة، وعضو هيئة خبراء للتراث العرب واتحاد الأثريين المصرى، أهمية العودة للتراث، كأحد حلول الاستدامة المعمارية، إضافة لتناول الدكتور حسين أباظة الخبير الأممى والمستشار الاستراتيجي بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، حول مفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء كأحد الحلول وجزء من الاقتصاد الأخضر وآليات تحقيق الاستدامة.

كما تم مناقشة مجموعة المفاهيم المرتبطة بالاستدامة والعمارة الخضراء المستدامة من مفاهيم متعلقة بتوفير الطاقة وتقليل الهادر والمخلفات والحد من الانبعاثات للغازات الضارة، ثم تطرقت إلى مفهوم العمارة التلقائية ومفهوم العمارة التراثية، وتم استخلاص أهم المبادئ الموافقة مع البيئية، منها الاتساق مع الموقع واستخدام مواد وطرق بناء تقليدية واستخدام أساليب التهوية والإضاءة الطبيعية لتقليل استهلاك الطاقة، إضافة لعرض مجموعة من النماذج الناجحة، التي اعتمدت في استدامتها على الأفكار المستلهمة من التراث والطبيعة.



جلسات العمارة التلقائية