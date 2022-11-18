وزير الأوقاف: الوطنى الحقيقى لا يخون ولا يتآمر على وطنه ولا يستغل الأزمات

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القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "الوطنى الحقيقى لا يخون ولا يتآمر على وطنه ولا يحتكر ولا يستغل الأزمات"، مضيفا: "مصر محفوظة بحفظ الله وفي أمانه وضمانه وأهلها في رباط إلى يوم الدين".

وأكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر حسابه الشخصى على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" فى وقت سابق: أن "مؤتمر المناخ أظهر بوضوح صورة مصر الحضارية وتاريخها العظيم وحاضرها الراهن فى التسامح الدينى والإنسانى وفق شهادات قادة العالم".

كما أوضح فى تدوينة سابقة اليوم: "قدرة مصر على جمع قادة العالم بمدينة شرم الشيخ بصورة غير مسبوقة أبهرت العالم وأظهرت القدرة والمكانة الحقيقة لمصر فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى.. مصر دولة عظيمة نفخر بالانتماء إليها.. تحيا مصر".