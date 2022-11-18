شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة حلوان: COP 27 أكبر تجمع دولى لبحث سبل مواجهة تغير المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، في مؤتمر الدول الأطراف قمة المناخ COP27 بشرم الشيخ، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بحضور ومشاركة الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وعدد من رؤساء الجامعات.

وأشار الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، إلى أن هذا الحدث العالمي الكبير هو أكبر تجمع لمناقشة سبل وآليات مواجهة التغيرات المناخية من أجل الوقوف على إجراءات من شأنها معالجة حالة الطوارئ المناخية وآثرها على البيئة عالميا، وعرض جهود الدول والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني المشاركة لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها.

وقال رئيس الجامعة، إن استضافة مصر لمؤتمر المناخ ” cop 27 ” ويتوج جهود مصر في ظل قيادتها الحكيمة للرئيس السيسي في مجال التغيرات المناخية ويضعها فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة، وهو دلالة كبري على ثقة الدول الكبرى في أوروبا وأفريقيا وكل دول العالم على قدرة مصر على تنظيم واستضافة هذا الحدث الفريد.

وأشار رئيس جامعة حلوان إلى تطلعه الكبير لأن تخرج أعمال هذا المؤتمر بنتائج عملية يمكن تطبيقها والاستفادة منها بحيث تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة في مسار تعامل المجتمع الدولي مع هذه الظاهرة التي تهدد البشرية بكاملها.

وأوضحت الدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن جامعة حلوان تشارك بقوة في هذا المؤتمر الهام والكبير وتقدم جهود علمية كبري في جلسات المؤتمر.

كما أشارت إلى أن المؤتمر يعكس المكانة الدولية لمصر فى توجيه دول العالم المختلفة لأهمية إتخاذ خطوات جادة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، ويوضح المؤتمر ثقة المجتمع الدولي الكاملة في قدرة مصر على استضافة هذا المؤتمر الهام من أجل حشد الجهود الدولية للتعامل مع التغيرات المناخية وآثارها، وطرح المبادرات في جلسات المؤتمر، وبلورة مواقف إقليمية ودولية مؤثرة للخروج بنتائج عملية تجعل من مؤتمر شرم الشيخ علامة فارقة في مسار تعامل المجتمع الدولي مع تغير المناخ.



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