شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة تعلن قطع المياه لمدة 12 ساعة عن 9 مناطق بأوسيم الأحد المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة، أنه في إطار تنفيذ مشروع محور الفريق كمال عامر الجزء الرابع من القطاع الشمالى، فإنه سيتم ربط خط المياه قطر 1200 مم الجديد على خط المياه قطر 1200 القائم والمتعارض مع مسار المحور .

وتشير محافظة الجيزة، إلى أن الأمر سوف يستلزم قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة 12 ساعة، وذلك اعتباراً من الساعة العاشرة صباحاً يوم الأحد الموافق 20 / 11 / 2022 .

وتوضح محافظة الجيزة، بأن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي: بشتيل البلد، بشتيل لعبة، بنى محمد، عزبة المطار، البراجيل، الصفطاوى، يمين المحور، أرض اللواء، المعتمدية .

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بالالتزام بالمواعيد المحددة للأعمال لإعادة ضخ المياه بصورتها الطبيعية للمناطق المتأثرة مع توفير سيارات مياه للمناطق المقرر قطع المياه عنها خلال فترة الأعمال.

وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة أوسيم بالمتابعة الميدانية والتنسيق مع الجهات المعنية لسرعة إنهاء الأعمال وإزالة أي معوقات.

وستقوم شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتتحرك فى الأماكن المتاثرة وللطوارئ يتم الإتصال بالخط الساخن 125 لتلبية احتياجاتهم فورا.