تجديد 3 شهادات لأنظمة الجودة لمركز تنمية قدرات هيئة التدريس بجامعة القاهرة

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت جامعة القاهرة، حصول مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة، على تجديد 3 شهادات لأنظمة الجودة من SGS العالمية المانحة لشهادات الأيزو المعتمدة دوليًا، وهي شهادات في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة، وذلك وفقًا لتوصية لجنة المراجعة الدولية التي أنهت زيارتها لمراجعة أنظمة الجودة المطبقة بالمركز خلال شهر أكتوبر.

وأوضح الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس متخصص في تنمية القدرات المهنية ورفع الكفاءة والتأهيل للقيادات من خلال خبراء متخصصين باستخدام الوسائل الحديثة في التدريب، ويضم نخبة من المدربين المعتمدين على المستوى الدولي، مضيفًا أن تجديد الشهادات مؤشر قوي من لجنة دولية على انتظام الأداء في جودة الإدارة، وجودة السلامة والصحة المهنية، وجودة البيئة.

من جانبه، قال الدكتور علاء صابر مدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، إن المركز يُعد من أهم مراكز التدريب في مصر، ويقوم بدور كبير في تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والقيادات المعاونة بالجامعة على المستوى المحلي والإقليمي، وفقًا لخطة الجامعة 2021 - 2025 في تحقيق المعايير الأكاديمية العالمية للتميز في التدريب، مشيرًا إلى أن المركز ينظم ورش عمل للقيادات الأكاديمية والإدارية، وأخرى لتنمية المهارات الإدارية لعمداء الكليات والمعاهد، إلى جانب عقد دورات تدريبية لكوادر المراكز والوحدات.