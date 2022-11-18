شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق امتحانات الميد تيرم بكلية الآثار بجامعة القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول "الميدتيرم" غدا السبت، بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وذلك فى مواعيد المحاضرات ويتم التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر لتحديد موعد الامتحان، وذلك فى إطار التاريخ المعلن، فيما عدا الفرقة الأولى التى ستقام لها لجان كنترول وتوزيع للطلاب نظرا لكثرة أعدادهم.

وأكدت كلية الآثار جامعة القاهرة أن الاجابات ستكون فى ورق فلوسكاب مسطر مزدوج ولابد أن يتأكد الطالب من أمرين الأول: لابد أن تكون ورقة الإجابة مختومة بختم الميدتيرم وأن يقوم الطالب بالتوقيع على كشف الحضور لإثبات حقه، وبالنسبه لنوع الأسئلة الخاصة بالامتحان تكون من خلال التنسيق بين الطلاب وأستاذ المقرر.