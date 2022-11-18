شكرا لقرائتكم خبر عن المدارس للطلاب: ارتدوا الكمامات حفاظا على سلامتكم من الفيروس المخلوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناشدت المدارس الطلاب، بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين فى جميع المنشآت التعليمية، وطالبت أولياء الأمور بتوعية أبنائهم ومتابعتهم، وذلك تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.

وأكدت على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أن الفيروس المخلوي التنفسي، يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين والأطفال دون العامين.

وأشارت إلى أن أعراض الفيروس تتمثل فى السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابة أعراضه كثيرا مع نزلة البرد، وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.

وأكدت على أن العدوى تنتقل من الهواء وإفرازات الجهاز التنفسى والاتصال المباشر مع المصابين بالفيروس، مناشدة أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم وتوعيتهم أثناء نزولهم من المنزل متوجهين إلى المدارس.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنه من الضرورى التشخيص الجيد للحالة المرضية، ووصف العلاج الآمن والفعال، مؤكدة أهمية استشارة الطبيب أو الذهاب للمستشفى ، مؤكدة أن المصابين بالفيروس المخلوى يعانون من سيلان فى الأنف وأعراض خفيفة لا يحتاجون إلى المستشفى، وأن 1% من الأطفال المبتسرين "الولادة المبكرة" لديهم عوامل خطورة، وقد يصابون بأزمات رئوية ويحتاجون إلى الدخول للمستشفى.