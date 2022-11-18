شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة البيئة تشارك فى الجلسة النقاشية حول "الصناديق الخضراء: القوة الدافعة للتخفيف من حدة تغير المناخ" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الدكتور كريم مرسي، مستشار وزير البيئة للقطاع الخاص، نيابة عن الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرةالبيئة، فى الجلسة النقاشية الخاصة بالصناديق الخضراء ودورها فى عمليات التخفيف والتكيف"، والتى عقدت بالمنطقة الخضراء خلال فاعليات يوم الحلول، والذى تم افتتاحه اليوم ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27 المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

وقد شارك بالجلسة نخبة من خبراء المؤسسات المالية وقطاع إدارة المخلفات ، الاستاذ خالد حمزة المدير القطري للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، الأستاذ مصطفى خيرت ، الشريك الإداري في Intro Resource Recovery ، والاستاذ هاني هلالي ، الشريك الإداري لشركة Intro Sustainable Power Utilities ، و تود ويلكوكس ، الرئيس التنفيذي لبنك HSBC مصر ، والاستاذ محمد عباس ، الشريك الإداري ، الموارد المستدامة ، والاستاذ طارق مدحت ، الرئيس التنفيذي لشركة Bariq.

وخلال الجلسه ناقش الدكتور كريم مرسى ،فرص الاستثمار في مجال المخلفات، وكيفية تمويل المبادرات المستدامة ، كما أشار مرسي إلى مجالات الاستثمار التى يتضمنها قانون المخلفات المصرى ،والتى من خلالها يتم العمل على جذب القطاع الخاص للاستثمار فى المشروعات البيئية.

كما ناقش المشاركون خلال الجلسة فرص التحسينات الممكنة في سلاسل التوريد وإعادة التدوير ، والشراكة بين Bariq و HSBC لإنشاء أكبر مصنع للزجاجات القابلة لإعادة التدوير في إفريقيا. خاصة مع تفاقم أزمة التلوث البلاستيكي في العالم يومًا بعد يوم ، فمن الضروري للمجتمعات المحلية تسريع استجابتها لهذه المشكلة. فلاتزال البنية التحتية لإعادة التدوير في إفريقيا منخفضة للغاية ، فهناك حاجة ماسة لاستثمارات خضراء إضافية في المنطقة.