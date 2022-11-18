شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: مصر أطلقت 11 مبادرة عالمية خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إن مصر بصفتها رئيسة فعاليات قمة المناخ الـ27 عرضت، حلول عديدة لمواجهة التغيرات المناخية خلال أيام المؤتمر.

وأشارت فؤاد خلال مداخلة في برنامج مساء dmc، مع الإعلامي رامي رضوان أن الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ كانت حريصة على إطلاق مبادرات تنفذ فعليًا، مؤكدة أن الأمور الفنية التى ركزت عليها مصر كانت تتعلق بالجانب الفني للتخلص من المخلفات خلال جلسات مؤتمر المناخ، وأنه جاري التشاور من أجل مبادرات عالمية بالتعاون مع منظمات دولية لمواجهة التغيرات المناخية.



وأوضحت وزيرة البيئة ، أن مصر أطلقت 11 مبادرة عالمية خلال مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وإنه حتى الآن مازالت هناك مشاورات حول آليات لتمويل مشروعات وقضايا المناخ، مشيرة إلى أنه من الطبيعي مد مؤتمر المناخ ليوم السبت مع استمرار المفاوضات.

وكشفت فؤاد إنه يتم حاليا التفاوض خلال المؤتمر تمهيدا لإصدار التوصيات يوم السبت، حيث شارك بشكل رسمي في الفعاليات 67 ألف مشارك من مختلف الجنسيات.