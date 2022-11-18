شكرا لقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تدعم جهود مصر.. رسائل مهمة من سامح شكرى وجوتيريش عن توصيات cop27 (إنفوجراف) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رسائل مهمة بعث بها وزير الخارجية سامح شكري، خلال مؤتمر صحفى على هامش قمة المناخ مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إذ قال إن هناك عدة دول قدمت التزامات لدعم مواجهة تغيرات المناخ.

وأضاف وزير الخارجية أن هناك أهمية التحرك بشكل جماعي لمواجهة التغيرات المناخية، لافتا إلى أنه يجب توفير الدعم المالي لتعويض الخسائر والأضرار الناجمة عن التغيرات المناخية.

وأشار وزير الخارجية إلى أنه تم إحراز المزيد من التقدم في قمة المناخ ويتضح لنا في هذه المرحلة المتقدمة في عمل قمة المناخ أنه لا زال هناك من القضايا التي لا زالت مفتوحة والتي يتم مناقشتها في الأطراف، وفى السابع والثامن من نوفمبر التقى قادة العالم وقدموا دعما كبيرا في مواجهة التغير المناخى وهذا يؤكد أن الدول ملتزمة ولها إرادة في هذه القضية وقدمت الدعم والالتزامات لمكافحة المناخ، وهذه الالتزامات تحتاج لتنفيذها الأمس واليوم.





رسائل مهمة من سامح شكرى وجوتيريش عن مفاوضات وتوصيات cop27 بشرم الشيخ



سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس مؤتمر المناخ



أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة