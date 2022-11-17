شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس هيئة المحطات النووية: مصر هى المشغل والمالك الرئيسى لمحطة الضبعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية، أن مصر لا تقبل أى شروط سياسية أو غيرها لإقامة المحطة النووية، موضحًا أن هيئة المحطات النووية هى المالك والمشغل للمحطة النووية بالضبعة، علاوة على الاعتماد على نسبة من مكونات المحطة النووية محليا وهو ما سيعمل على تطوير الصناعة النووية المحلية فى مصر.

وأشار الوكيل فى تصريحات خاصة ل"الخليج 365" ، أن الهيئة حريصة على الاحتفال سنويا بهذا اليوم التاريخي 19 نوفمبر والذى شهد خروج الحلم النووى فى ظل دعم القيادة السياسية لهذا المشروع ، مشيرا إلى أن الاحتفال هذا العام سيبهر المصريين خاصة و أن المحطة بدأت تظهر ملامحها على أرض الواقع.

وأوضح أنه من المتوقع صب الخرسانة للمفاعل الثانى خلال الشهر الجارى وتشغيل المفاعل اﻷول في 2028، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذ الرصيف البحري لاستقبال المعدات الخاصة بالمحطة النووية بالضبعة قريبا، كاشفا أنه تم توقيع عقد تنفيذه في يونيو 2020 وبدء تفعيله منذ يوليو 2021 بمدة تنفيذ تبلغ 21 شهر.