شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة: دعم السكان المحليين سبيل أمثل للحفاظ على التراث الثقافى المميز للدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ فى الجلسة الوزارية رفيعة المستوى "حلول مناخية قائمة على التراث الثقافي" التى عقدت بالجناح المصرى بالمنطقة الزرقاء لمؤتمر الأطراف الـ27 لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول التغيرات المناخية الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 6 إلى 18 نوفمبر الحالى، بحضور الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة المصرية ، نورة بنت محمد الكعبي وزيرة الثقافة والشباب بالإمارات العربية المتحدة، الأميرة دانا فراس سفيرة اليونسكو للنوايا الحسنة رئيس صندوق البتراء الوطني والرئيس المشارك لشبكة ثقافة التراث المناخي في اللجنة التوجيهية COP27 ، جينارو سانجوليانو وزير الثقافة الإيطالية ، و هيفاء نجار وزيرة الثقافة الأردنية، ووزيرة الموارد المائية والرى الأردنى، وسفير الأردن بالقاهرة.

وأوضحت وزيرة البيئة، أن الجلسة تهدف إلى التركيز على مبادرة العمل المناخي المستندة إلى الثقافة التي تعزز دور الفاعلين الثقافيين والتراث الثقافي والفنون فى العمل المناخى وأجندة المناخ، استناداً إلى إعلان ميثاق غلاسكو للمناخ ، واتفاق باريس ، وتقرير التقييم السادس للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ و إعلان روما 2021 الصادر عن وزراء الثقافة في مجموعة العشرين.

وأكدت وزيرة البيئة، أن طريق مواجهة التغيرات المناخية طويل يتطلب تضافر الجهود نظراً لتأثيراتها السلبية على كل شىء من حولنا على الآثار، الصيادين، المرأة، المجتمعات المحلية، فالجميع معرض لتلك الآثار، وهو ما جعلنا ندرك ضرورة الحفاظ على التراث الثقافى المميز لكل دولة من خلال رفع قدرات المجتمعات الأكثر تأثراً لتمكينها من التكيف مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.

وأشارت مبعوث مؤتمر المناخ إلى أنه بالنظر إلى المنطقة الخضراء نجد أنها صممت بالقرب من المنطقة الزرقاء ، وتجمع كافة الأطياف وتتيح الفرصة للمشاركين لعرض التراث الثقافى المميز لكل دولة ولكل منطقة فالمشاركين المصريين يقدمون تراثاً ثقافياً من الصعيد و الفيوم وسيوة وكل المناطق التى بها تراث ثقافى مميز، وكلاٍ منهم يحكى قصة مختلفة عن تراثه الثقافى ، موضحةً ان هذا التنوع هو ما يجعلنا نستطيع مواجهة التغير المناخى.

وأضافت وزيرة البيئة، أن المجتمعات المحلية داخل العديد من المحميات الطبيعية فى مصر كمحمية رأس محمد التى تعد من أقدم المحميات ، يقومون بمواجهة التغيرات المناخية من خلال تحقيق التكامل مع البيئة المحيطة من خلال تراثهم الثقافى ومنتجاتهم وأكلاتهم التى تعبر عن البيئة التى يعيشون فيها لذا فلابد من مساعدة تلك المجتمعات ودمجهم داخل بيئاتهم لان هذا هو السبيل لمواجهة التغيرات المناخية.