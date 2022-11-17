شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة تطلق مبادرة "صحتنا فى بيتنا.. شارك فى حمايتها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت محافظة الجيزة، مبادرة "صحتنا في بيتنا".. شارك في حمايتها، وذلك في ضوء تكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومتابعة هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة.

يأتي ذلك في إطار استضافة مصر لمؤتمر المناخ cop 27، وتعزيز المشاركات المحلية في المبادرات التي من شأنها أن تسهم في التعامل مع التغيرات المناخية والتقليل من أضرارها.

وأشارت هند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة، أن المبادرة تم إطلاقها بمركز ومدينة العياط، وتهدف إلى إجراء نقاشات وحوارات مجتمعية للتعريف بأهمية المحافظة على البيئة وسبل تقليل نسب التلوث والانبعاثات وتوعية المواطنين بضرورة اتخاذ السبل اللازمة للمشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة والموارد من خلال ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل انبعاثات الكربون.

وشهدت فعاليات المبادرة، بحضور الدكتورة فاطمة الزهراء رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، ومحمود فؤاد رئيس مركز ومدينة العياط، ونرمين صليب رئيس وحدة السكان بالديوان العام ومسئول وحدة السكان بمركز ومدينة العياط، وممثلي الأوقاف والكنيسة.