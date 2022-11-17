شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 21 شخصا جراء حريق اندلع فى بناية سكنية بمخيم جباليا شمالى قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقي 21 مواطنا معظمهم من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب عدد آخر جراء حريق اندلع مساء اليوم، الخميس، باحد المنازل السكنية بمنطقة تل الزعتر بمخيم جباليا شمال قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة معا الفلسطينية.

وقال الناطق باسم الداخلية بغزة اياد البزم ان قوات كبيرة من طواقم الدفاع المدني والشرطة تتعامل مع حريق كبير في إحدى البنايات السكنية بمعسكر جباليا شمال قطاع غزة، ووجود عدد من الوفيات والإصابات.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في المستشفى الاندونيسي د.صلاح أبو ليلة: حتى الآن وصل 21 وفاة للمستشفى والعدد مرشح للزيادة، نتيجة الحريق الكبير في بناية سكنية بجباليا".

وأعلنت القوى الوطنية والإسلامية بغزة حالة الحداد الشامل والإضراب على أرواح شهداء الحريق من عائلة أبو ريا، ودعوات واسعة للمشاركة في تشييع جثامينهم.