شكرا لقرائتكم خبر عن استقطاع حارة مرورية من شارع الهرم لتركيب كمر خرسانى ابتداء من منتصف الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ أعمال تركيب الكمر الخرساني الخاص بمشروع محور عمرو بن العاص، وذلك أعلى شارع الاهرام وتقاطعه مع شارع (الشيخ الشربيني "المطبعة") بالإتجاه القادم من ميدان الجيزة .

وأشارت المحافظة أن الامر سوف يستلزم استقطاع حارة مرورية من شارع الأهرام في الموقع المشار اليه نظراً لوقوف معدة من الحجم الكبير (ونش رفع عملاق)، وذلك لمدة (يومان) على النحو التالي :-

1- يوم الجمعـة الموافـق 18 / 11 / 2022 العمـل مـن الســـــاعة 12 صـباحا حتـى الساعه 10 صباحاً

2- يوم السبت الموافق 19 / 11 / 2022 العمل من الساعة 12 صباحا حتى الساعة 5 صباحاً “.

وأوضحت محافظة الجيزة، بأن الإدارة العامة لمرور الجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع وسائل الامن الصناعي من (الكشافات - الطواحين الضوئية - الحواجز الفسفورية) اللازمه بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمه لتسيير الحركة المرورية.