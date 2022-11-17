شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: 10 مصابين حتى الآن فى انفجار السليمانية بالعراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 10 مصابين حتى الآن في انفجار السليمانية.

وفى وقت سابق أعلنت خلية الإعلام الأمنى اليوم الخميس، انطلاق المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة لملاحقة العناصر الإرهابية من داعش.

وذكرت الخلية - في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز"- أنه "بتخطيط وإشراف قيادة العمليات المشتركة ومتابعة وإشراف ميداني من قيادة القوات البرية، ووفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة وإدامة زخم العمليات التعرضية وتكثيف الضربات الموجعة لتنظيم داعش الإرهابية، انطلقت المرحلة الثامنة من عملية الإرادة الصلبة ضمن قاطع قيادات عمليات نينوى وغرب نينوى والحدود الفاصلة بينهما".

وأضاف البيان، أن العملية تهدف إلى ملاحقة العناصر الإرهابية والمطلوبين، وكذلك تطهير الأراضى من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي وتدمير أوكارهم.