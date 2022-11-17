شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى بيلوسى تعلن تخليها عن زعامة الديمقراطيين فى الكونجرس الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يذكرأن، أيد النواب الجمهوريون في الولايات المتحدة الأمريكية كيفن مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب خلفاً لنانسي بيلوسي ولكن هذا حال فوزهم بمقعد آخر حيث أن عدد المقاعد التي يحتلها الجمهوريون الأن هي 217 بينما يجب عليهم الحصول على 218 مقعداً ليصبح لهم الزعامة في المجلس، وفق صحيفة "وول ستريت" الأمريكية.



وأصبح الجمهوريون على بعد مقعد واحد فقط من السيطرة على مجلس النواب بعد سلسلة من الانتصارات تحققت ليلة الاثنين في ولايات كاليفورنيا وأريزونا ونيويورك.



وخلال اجتماع حزبي الثلاثاء أيد الجمهوريون في مجلس النواب مكارثي لمنصب رئيس مجلس النواب إذا فازوا بالأغلبية.



كما فازت الديموقراطية كاتي هوبز بسباق حاكم ولاية أريزونا، متغلبة على الجمهوري كاري ليك في واحدة من أكثر المسابقات التي تتم مراقبتها عن كثب في البلاد.



ويستعد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإطلاق محاولته الثالثة على التوالي لمنصب الرئاسة.



وأيد الجمهوريون في مجلس النواب كيفن مكارثي رئيساً لمجلس النواب في اجتماع مغلق يوم الثلاثاء، وهي خطوة أساسية يحتاجها نحو الفوز بهذا المنصب، مع إظهار النتيجة أيضًا أن لديه الكثير من العمل الذي يتعين عليه القيام به للفوز بالتصويت في البرلمان مطلع العام القادم.



وأظهر التصويت التحدي الذي سيواجهه السيد مكارثي في يناير عندما يسعى للفوز بـ 218 صوتًا في تصويت بنداء الأسماء بين جميع المشرعين الحاضرين والمصوتين، مع أغلبية جمهورية من المتوقع أن تكون هي الأقل في التاريخ الحديث.



ومن المتوقع أن يعارضه جميع الديمقراطيين.



ويبلغ عدد النواب من الحزب الديمقراطي حتى الآن 205 أعضاء.