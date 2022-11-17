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شكرا لقرائتكم خبر عن مصر ترفع شعار الوفاء والإنجاز والحسم والمواطنة.. غدا فى «الخليج 365» والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها" مصر ترفع شعار الوفاء والإنجاز والحسم والمواطنة.. مصر لا تنسى شهداءها.. نواب: توجيهات الرئيس ترسخ قيم الإخلاص.. 35 شهادة من مسؤولين وشباب عن دور مصر فى تنظيم COP27.. إجراءات حاسمة وعاجلة لتأمين غذاء المصريين.
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