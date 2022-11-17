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مصر قادرة على فعل الكثير للعالم.. ملامح مستقبل المناخ تتشكل بـcop27 (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، رئاستها الوفد الألماني خلال المرحلة النهائية الحاسمة من مؤتمر  كوب 27 المنعقد في شرم الشيخ حتى 18 نوفمبر.

 

وأكدت وزيرة الخارجية أنالينا بربوك، على أنه يجب على مؤتمر المناخ العالمي في مصر إرسال إشارة لتوديع الفحم والنفط والغاز، مؤكدة على أن الأمر يستحق القتال من أجل "كل عُشر درجة من الاحترار العالمي أقل" و أن الأمر يتعلق بحرية الأجيال القادمة . 

 

وجاءت الرياح الخلفية للاجتماع الضخم في شرم الشيخ، من قمة مجموعة العشرين في بالي، والتي كانت قراراتها بشأن حماية المناخ قوية بشكل مدهش - لا سيما في ضوء التوترات السياسية العالمية العديدة.

 

وأشارت بيربوك إلى أنه من  المقرر أن يختتم المؤتمر الذي استمر أسبوعين في مصر وحضره حوالي 34 ألف شخص غدا الجمعة، ومع ذلك، غالبًا ما يتم تمديد مؤتمرات الأمم المتحدة للمناخ حتى نهاية الأسبوع، لذلك فهى قد تسافر بعد ظهر الجمعة إلى شرم الشيخ.

 

الإنفوجراف التالى يستعرض أبرز رسائل القادة حول المناخ فى فعاليات CPO27:

 

ملامح مستقبل المناخ العالمى تتشكل فى cop27 بشرم الشيخ
ملامح مستقبل المناخ العالمى تتشكل فى cop27 بشرم الشيخ

 

أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا
أنالينا بيربوك وزيرة خارجية ألمانيا

فيليب ديفيس رئيس وزراء جزر الباهاما
فيليب ديفيس رئيس وزراء جزر الباهاما

كيفين كاريوكى نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقى
كيفين كاريوكى نائب رئيس مجموعة البنك الأفريقى

مارى روبنسون رئيس أيرلندا الأسبق
مارى روبنسون رئيس أيرلندا الأسبق

 

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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