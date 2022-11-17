شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. الرئيس السيسى يوجه بفتح فروع جديدة للشهر العقارى وإتاحتها بالفترات المسائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، الخميس، مع المستشار عمر مروان وزير العدل.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس يعرب عن تقديره لجهود القضاة فى سرعة إنهاء قضايا محاكم الأسرة، حيث تم الانتهاء من الحكم فى حوالى 309 آلف من قضايا الأسرة المتداولة بالمحاكم قبل عام 2021 لم يتبق منها سوى 100 قضية فقط منظورة حالياً أمام المحاكم.

ووجه الرئيس بفتح فروع جديدة للشهر العقارى على مستوى الجمهورية وإتاحة العمل بها خلال الفترات المسائية لتلبية احتياجات وظروف المواطنين.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

"النقل" تعلن بدء التشغيل التجريبى لأول ميناء جاف فى مصر بـ6 أكتوبر.. صور

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل، خلال كلمته في ختام مبادرة "نقل منخفض الكربون من أجل استدامة حضرية "لوتس" بيوم الحلول بمؤتمر المناخ COP27 بدء التشغيل التجريبى لميناء 6 أكتوبر الجاف، والذى يعد أول ميناء جاف في مصر وتم تنفيذه فى إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتشجيع الشراكة مع القطاع الخاص الدولي والمحلي في المشروعات الكبرى، حيث تكونت هذه الشراكة بين الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة التابعة لوزارة النقل، وشركة ميناء أكتوبر الجاف المكونة من تحالف شركتي السويدي إلكتريك، الرائدة في مجال توفير حلول الطاقة المتكاملة والبنية التحتية والحلول الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وشركة دي بي شنكر الألمانية المتخصصة في مجال اللوجيستيات والنقل متعدد الوسائط وبتمويل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، . بهدف توفير نموذج لمرفق ميناء متكامل يعمل وفق أحدث النظم الرقمية العالمية في مصر وحيث وبلغ حجم العمالة المباشرة بالمشروع 500 عمالة مباشرة فرصة عمل بالاضافة الى 2000 فرصة عمل غير مباشرة.





الفريق أسامة ربيع: 7.8 مليار دولار أرباح قناة السويس خلال 2022

قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إن القناة واجهت تحديات كثيرة منذ افتتاحها، ففي عام 2020 ظهرت أزمة جائحة كورونا و2021 أزمة السفينة إيفرجيفن و2022 الحرب الروسية الأوكرانية، موضحًا أن قناة السويس واجهت كل التحديات باستراتيجيات أعدتها الهيئة، فضلًا عن وجود دراسات مستفيضة من شأنها المساعدة في تقليل تأثير كل تلك الأزمات على القناة، وتلاشي الأثر السلبي الناتج عنها.

أضاف «ربيع»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن عدد السفن المارة من قناة السويس تضاعف، وأنه تم تحقيق أرباح 7.8 مليار دولار خلال 2022، موضحًا أنه خلال أزمة كورونا، على سبيل المثال، تعبر جميع السفن، من شرق أسيا إلى أوروبا، قناة السويس والعكس صحيح، وبالتالي كانت إدارة القناة تعلم أنه ستحدث عملية إغلاق تام، وستقف السفن والحاويات العملاقة.

أكد رئيس هيئة قناة السويس، أنه تم العمل على مرور 1707 سفن عبور لأول مرة في 2020 من خلال كسب عميل جديد من الساحل الشرقي الأمريكي بفضل التخفيضات التي خصصت له من 45 لـ75%، فوجود قناة السويس "أوفر وأكثر أمنًا"، على حد تعبيره، موضحًا أزمة الحرب الروسية الأوكرانية كانت لها آثار سلبية وإيجابية، ولكن الأخيرة تغلبت على الأولى، حيث جاء الوقود والغاز الذي منع من روسيا وأوكرانيا لأوروبا، من دول الخليج ودول الجنوب، وكل تلك الحاويات عبرت من خلال القناة، وهذا لم يحدث من قبل.





21 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال الفترة يناير- أغسطس 2022

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير/أغسطس 2022 نحو 20.9 مليار دولار (مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق).

كما سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار (مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022).





محمد صلاح يتوجه لدبى اليوم بعد ترشيحه لجائزة الأفضل لجلوب سوكر

يتوجه، اليوم، محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى إلى دبى لحضور حفل جلوب سوكر فى النسخة الثالثة عشر، بعد تواجده فى القائمة النهائية للمرشحين بجائزة جلوب سوكر، على أن يعود للكويت فى نفس اليوم للمشاركة فى ودية بلجيكا غدًا.

أعلن مجلس دبى الرياضى القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة الأفضل جلوب سوكر فى النسخة الـ13 من جوائز دبى جلوب سوكر العالمية.

وسيتم توزيع جوائز الأفضل فى عالم كرة القدم خلال الحفل "جلوب سوكر"، الذى ينطلق اليوم الخميس، ويتصدر محمد صلاح نجم ليفربول بجانب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتى وكريم بنزيما لاعب ريال مدريد القائمة النهائية للمرشحين للفوز بجائزة جلوب سوكر 2022.





البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات أجنبية

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات تقترب من 800 مليون جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 12397 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.26% ليصل إلى مستوى 2179 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.34% ليصل إلى مستوى 14945 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 5067 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.63% ليصل إلى مستوى 2377 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.51% ليصل إلى مستوى 3468 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 3485 نقطة.





رئيس وزراء الباهاما: مصر قادرة على فعل الكثير بالعمل المناخى مع الرئيس السيسى

قال رئيس وزراء جزر الباهاما فيليب ديفيس، فى حديث خاص لـ"الخليج 365"، إن مؤتمر المناخ بمدينة شرم الشيخ استطاع أن يجمع عددا كبيرا من مختلف أنحاء العالم لنواجه تحديات المناخ وتغيرات المناخ، والتى تحولت إلى أزمة خطيرة، وأهمية cop27 أنه يرفع شعار التنفيذ وكفانا أحاديث دون أفعال،

أضاف ديفيس، أن مصر قادرة على فعل الكثير، والرئيس عبد الفتاح السيسى لديه الحماس للعمل من أجل المناخ ويستطيع أن ينقل تلك الروح لباقى الدول.

وعن مشاركة بلاده فى القمة ، قال إن جزرنا من أكثر المناطق تضررا بسبب التغيرات المناخية والتنوع الإحيائى لدينا أيضا مهدد، كما نواجه معضلة المياه وشح المياه ، لذلك نسعى ونرغب فى أن نلحق بنظام حماية كوكبنا وحماية المناخ ، ولذلك جئنا للمشاركةهنا فى قمة المناخ نبحث عن الأفعال .

وتستضيف مصر قمة المناخ cop27 بشرم الشيخ ،في الفترة بين 6 إلى 18 نوفمبر الجارى، والتي تعتبر أكبر وأهم قمة على مستوى العالم، لمناقشة مصير كوكب الأرض وإنقاذه من التدهور والانهيار، ليعود دور مصر الرائد والتاريخى فى تنظيم مؤتمرا يعول عليه العالم كثيرا في إنقاذ البشرية من آثار التغير المناخى المدمرة، والمساهمة في إنقاذ البشرية.





المدارس تناشد أولياء الأمور التأكيد على أبنائهم الالتزام بارتداء الكمامات

نبهت المدارس على طلابها، بالالتزام بارتداء الكمامة خلال اليوم الدراسي، حرصا على سلامتهم وتطبيقا للإجراءات الاحترازية، وذلك تزامنا مع انتشار الفيروس المخلوي التنفسي بين الطلاب.

من جانبها، وجهت وزارة التربية والتعليم مديرى المديريات التعليمية بضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية والتعامل مع الأمراض المعدية داخل الفصول التعليمية، وذلك بالتنسيق مع مديريات الصحة بالمحافظات، فى إطار الحرص على صحة وسلامة العاملين والطلاب فى جميع المنشآت التعليمية.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قد أوضحت أن الفيروس المخلوي التنفسي، يمكن أن يصيب الأطفال والبالغين والأطفال دون العامين.

وأشارت إلى أن أعراض الفيروس تتمثل فى السعال الجاف والحمى الخفيفة وضيق التنفس والتهاب الحلق، وتتشابة الأعراض كثيرا مع نزلة البرد وتظهر على المصاب من بعد الإصابة بـ 4 إلى 5 أيام.





وصول دفعات جديدة من قطارات المونوريل.. صور

استقبلت مصر دفعات جديدة من قطارات المونوريل المقرر تشغيلها بمشروع مونوريل شرق النيل "مونوريل العاصمة الإدارية"، الجارى تنفيذه من محطة الاستاد بمدينة نصر حتى العاصمة الإدارية الجديدة.

وفى السياق أكد المهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه من المقرر أن يعمل مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة "غرب النيل"، في شهر أكتوبر 2023 القادم، مشيرا إلى أنه مع قدوم 2024، سيكون تم تشغيل المونوريل بالكامل، وتم استكمال مراحل القطار الكهربائى الخفيف بالكامل، واستكمال مراحل الخط الثالث للمترو بالكامل، و بدأنا نشغل الخط الرابع لمترو الأنفاق، وبدأنا تشغيل القطار السريع.

ويتم تنفيذ المونوريل على مرحلتين، المرحلة الأولى شرق النيل " من مدينة نصر للعاصمة الإدارية الجديدة"، والمرحلة الثانية غرب النيل "من مدينة 6 أكتوبر حتى المهندسين"، ويتم العمل فى هذه المشاريع على قدم وساق.