شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مشروعات المرافق بقرى حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن مشروعات المرافق الخاصة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بطريق 21، بداية من أول حدود مركز الصف حتى آخر حدود مركز أطفيح، تمهيدا لبدء أعمال تطوير ورصف الطريق، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمركزى الصف وأطفيح.

ووجه نائب المحافظ، بسرعة الانتهاء من أعمال المرافق بطريق 21 بمركزي الصف وأطفيح، تمهيدا لبدء أعمال التطوير والرصف مع تسليم القطاعات المنتهية من أعمال المرافق لشركات الرصف لبدء أعمال التطوير والرصف، مشددا بتلافى أى مشاكل أو معوقات قبل البدء في التنفيذ لضمان عدم تعطيل أعمال الرصف.

رافق نائب المحافظ، العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، ومحمود عبد الحليم رئيس مركز أطفيح، ومسؤلي الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة جنوب القاهرة للكهرباء، والمكاتب الاستشارية للمشروعات والشركات المنفذة للأعمال.