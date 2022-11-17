شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية توجه ضربات أمنية للصوص الآثار وتحافظ على التاريخ الوطنى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجهت الداخلية حملات امنية مكبرة استهدفت المتهمين بالنقيب عن الآثار والإضرار بالتاريخ حيث نجحت في ضبط عدد من القضايا.





وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:عقوبة التنقيب عن الآثار بقانون العقوبات بموجب المادة 41 من القانون ، تتضمن ان كل من حاول التنقيب عن الآثار أسفل منزله يعاقب بالسجن من سنة الـ3 سنوات بالإضافة إلى غرامة 50 ألف جنيه.

والعقوبة قد تصل إلى السجن المؤبد حال نجاح المتهم من خلال النبش والتنقيب فى استخراج قطع أثرية ففى هذه الحالة تقترن جريمة التنقيب بجريمة أخرى وهى الاتجار فى الآثار.