شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: توقيع استثمارات بحوالى 34 مليار دولار فى مجال طاقة الرياح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إنه تم خلال قمة المناخ إبرام عدد من الاتفاقيات خاصة فى مجال إنتاج الطاقة الكهربائية للرياح، حيث وصل حجم الاستثمارات به إلى 34 مليار دولار.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها اليوم المذاع قناة دى إم سى: "تم إبرام 9 اتفاقيات لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وصلت الاستثمارات إلى 85 مليار دولار بقدرة تصل إلى 47 ألف ميجا وات فى عام 2026، وهناك حوالى 16 مذكرة تفاهم تم إبرامها مع عدد من الدول بإنتاج الطاقة المتجددة بمصر".

وتابع: "هناك خطة حتى عام 2035 لوصول مصر استخدام الطاقة المتجددة بنسبة 40% بسبب تميزها من سطوع الشمس والرياح تعطى لها ميزة مهمة لإنتاج الكهرباء من الرياح والشمس، غير أنها الدولة العربية الوحيدة المقبلة على الطاقة المتجددة".

وأوضح: "أول مرة محطة كهربائية بالشرق الأوسط يتم خلط الهيدروجين الأخضر مع الغاز الطبيعى وفى الفترة القادمة تزيد النسبة إلى 25%".